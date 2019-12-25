Kırşehir Belediyesi, pazar yerinde düzenleme yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesi, pazar yerinde düzenleme yaptı - Son Dakika

Kırşehir Belediyesi, pazar yerinde düzenleme yaptı

6 saat önce

Kırşehir Belediyesi, Cumartesi Pazarı alanında çevre düzenlemesi yaparak pazar alanında tadilat yaptı.

Kırşehir Belediyesi, pazar yerinde düzenleme yaptı, System.String[]

Kırşehir Belediyesi, Cumartesi Pazarı alanında çevre düzenlemesi yaparak pazar alanında tadilat yaptı.


Pazarcının daha nezih bir ortamda satış yapmaları, düzenli ve kolay bir şekilde tezgahlarını açmaları ve vatandaşların alışverişlerini rahat ve güvenli bir şekilde yapmaları amacıyla yapılan düzenleme alanını Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, yerinde inceledi.


Yapılan düzenleme ile dağınık olan pazar alanının bütünleştirildiğini anlatan Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Yapmış olduğumuz düzenleme ile dağınık olan pazar yerini bir arada toplayarak bu sayede pazar yerinin daha düzenli ve tertipli bir hale getirerek vatandaşlarımızın alışverişlerini daha nezih ve güvenli bir ortamda yapmalarını sağlamak adına Aşıkpaşa Mahallesinde bulunan Cumartesi Pazar yerinin düzenlenmesi için çalışmalarımızı başlattık. Yıllardır bakımı yapılmamış kışın çamur ve yazın günü ise tozdan vatandaşlarımız rahat alışveriş yapma imkanı bulamıyorlardı. Belediye olarak Aşıkpaşa Mahallemizde bulunan Cumartesi Pazar yerinin kilit parke yaparak vatandaşlarımızı çamur ve tozdan kurtarmış olduk"dedi.


14 Mahalleye hizmet sunabilmek için çalışmaların yapıldığını hatırlatan Ekicioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Aşıkpaşa Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın cumartesi pazar yerinde alışverişlerini rahat yapma olanağı yoktu. Belediye olarak hemen çalışmalara başlayarak kısa sürede tamamladık. Vatandaşlarımız alışverişlerini sağlıklı bir şekilde yapabilecekler." - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:30 Kaynak: İHA
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