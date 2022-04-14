Kırşehir Belediyesi ramazan ayında yardımlaşma etkinliklerini sürdürüyor - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ramazan ayında yaklaşık 12 bin kişiye dokunarak yardımlaşma etkinliklerine devam ettiklerini belirtti.

Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, "askıda fatura" kampanyasına ramazan ayında da devam ettiklerini belirtti.

Kampanyanın ihtiyaç sahipleriyle hayırsever vatandaşlar arasında köprü görevi niteliğinde olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, destek veren kişilere teşekkür etti.

Belediye olarak ramazan ayında iftar çadırı yerine ihtiyaç sahiplerine "ramazan paketi" ve "belediye sosyal kart" ile katkı sunduklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Askıda fatura kampanyamız ile isteyen hayırsever hemşehrilerimiz, ihtiyaç sahibi ailelerimizin su faturasını ödeyebiliyor. Hayırsever hemşehrilerimizi ve kurumlarımızı 'alan elin veren eli görmediği' bu dayanışma kampanyamıza katılmaya davet ediyor, kampanyaya duyarlı olan herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız, belediyemizin internet sitesinden 'askıda fatura' sekmesine giriş yaparak kampanyaya katılabilir."