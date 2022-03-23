Kırşehir Belediyesi refüj ve parklarda peyzaj çalışması başlattı - Son Dakika

Kırşehir Belediyesi ekipleri, havaların ısınmasıyla refüj ve parklarda bakım ve peyzaj çalışması gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin havaların ısınması ve gün dönümüyle parklarda ve refüjlerde peyzaj çalışması başlattığını bildirdi.

Belirlenen alanlarda budama ve temizlik yapıldığını belirten Ekicioğlu, "Geç de olsa soğukların etkisini yitirmeye başlamasıyla ilimiz merkezinde estetik görüntü sağlanması amacıyla park ve yeşil alanlarda düzenleme gerçekleştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, hemşehrilerimizin ortak kullanımına açık tüm alanları temiz, sağlıklı ve bakımlı hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl merkezinde park ve yeşil alanlardaki bakımın yanı sıra refüj ile kaldırım kenarlarındaki ağaçlarda bakım, budama işlemleri, yabani ot temizliği ve revize çalışmaları da yapılıyor. Kenar mahallelerimizden başlayarak şehir merkezine doğru, yol kenarında ve refüjlerdeki güllerin budanma işlemleri de düzenli devam ediyor."??????