Kırşehir Belediyesi'nden iş güvenliği skandalı - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi'nden iş güvenliği skandalı

29.07.2022 12:53
Kırşehir Belediyesi'nden iş güvenliği skandalı

Kırşehir Belediyesi şehirde çalışma yaptığı alanda 'sunta' ile tedbir alınca apartman boşluğuna bir kadın düşerek yaralandı.

Kırşehir Belediyesi şehirde çalışma yaptığı alanda 'sunta' ile tedbir alınca apartman boşluğuna bir kadın düşerek yaralandı.

Olay, belediyenin peyzaj ve yol yapım çalışması yaptığı Yenice Mahallesi Berberler Sokağı karşısında meydana geldi. Bakım ve onarım çalışmaları yapan belediyeye ait taşeron firma yetkilileri, esnafların iş yerlerine geçişleri için sunta ile tedbir aldı. İş yerine gelen terzi F.B., suntanın kırılması sonucu apartman boşluğuna düşerek yaralandı. 112 ekipleri ve çevrede bulunan vatandaşların destekleriyle düştüğü apartman boşluğundan çıkarılan F.B., tedavisi için Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından bölgede bulunan bir esnaf, "Dükkanların önünde bina boşluğu var. Oraya geçişler için sunta koymuşlar, ablamız da iş yerine girerken suntanın kırılması sonucu düştü" dedi.

Yaşanan olayın ardından ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri, anayol üzerinde yolu kapatarak uzun süre siren çalarak vatandaşın tepkisini çekti. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir Belediyesi'nden iş güvenliği skandalı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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