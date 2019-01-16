Son Dakika Haberleri: Kırşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminalinde Çorba İkramı Yaptı

Kırşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminalinde Çorba İkramı Yaptı

37 dakika önce

Kırşehir Belediyesi, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bekleyenler için çorba dağıtımı yaptı.

Kırşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminalinde Çorba İkramı Yaptı, System.String[]
Kırşehir Belediyesi, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bekleyenler için çorba dağıtımı yaptı.

Kırşehir'de sabah saatlerinde başlayan ve şiddetli tipi ile devam eden yağış sonrası Belediye, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bekleyenler için çorba dağıttı. Belediye ekipleri, şehir merkezinde kar sonrası oluşması muhtemel buzlanma için tuzlama çalışmaları yaparak hayatın olağan akışının devamı için önlem aldı.

Öte yandan Vali İbrahim Akın, Ankara- Kayseri karayolu Ortaköy yol kavşağına giderek yapılan denetimler hakkında uygulama noktasında bilgi edindi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:23 Kaynak: İHA

Sabah, Kırşehir, Güncel
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