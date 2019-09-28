Son Dakika Haberleri: Kırşehir Belediyesi, şehrin girişine Atatürk posteri astı
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Kırşehir Belediyesi, şehrin girişine Atatürk posteri astı

55 dakika önce

Kırşehir Belediyesi, Şehirler Arası Otobüs Terminalinin olduğu bölgede şehrin Ankara tarafından girişine Atatürk posteri astı.

Kırşehir Belediyesi, şehrin girişine Atatürk posteri astı, System.String[]

Kırşehir Belediyesi, Şehirler Arası Otobüs Terminalinin olduğu bölgede şehrin Ankara tarafından girişine Atatürk posteri astı.


Otobüs Terminalinin olduğu kısımdaki şehir girişine, Kırşehir Belediyesi tarafından çift taraflı Atatürk posteri asıldı. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Atatürk posteri, çelik kaide üzerine çift taraflı olarak düzenlendi. Doğu ile batının bağlantı noktası arasında yer alan Kırşehir'de asılan dev Atatürk posteri, sürücüler kadar yayalarında dikkatini çekmekte. Çevre düzenlemelerinin yapıldığı bölgede sosyal medyada birçok kullanıcı asılan posteri paylaşırken bazı kullanıcılarda posteri eleştirdi. Daha önce Cacabey meydanına Ozanlar Tablosu ile Kentpark'ta bulunan Kurtuluş Mücadelesi kadınları tablolarını resmeden ve Kırşehir'e hediye ettiği öğrenilen İzmirli Ressam Turgut Kahraman tarafından Atatürk posterinin şehrin girişine yapıldığı öğrenildi.


Kırşehir Belediyesi tarafından şehir'de kültürel manada önemli görülen Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş gibi değerlerin de resmedilerek şehir'de önemli noktalara konulacağı bilgisine ulaşıldı. - KIRŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Kırşehir, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
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