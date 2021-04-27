Kırşehir Belediyesi tam kapanma süreci hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma süreciyle ilgili hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Ekicioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tam kapanma sürecinde vatandaşların sıkıntı yaşamaması için tedbir aldıklarını ifade etti.

Başta dezenfekte işlemleri olmak üzere vatandaşların sıkıntı çekebileceği alanlarla ilgili planlama yaptıklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Değerli Kırşehirli hemşerilerim, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde Kırşehir Belediyesi olarak sizlerin hiçbir sıkıntı yaşamaması için tüm birimlerimiz asgari düzeyde hizmet verecektir. Vatandaşlarımız herhangi bir konuda gece gündüz demeden Alo 153 Çağrı Merkezini arayabilir. Bu zor zamanları, hep birlikte dayanışma ruhuyla atlatacağımız inancıyla hepinize sağlıklı günler diliyorum."