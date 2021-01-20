Kırşehir Belediyesi yıl boyunca "Anadolu bilgeleri"ni tanıtacak - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 2021 yılı boyunca Ahi Evran Veli, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli'nin tanıtımını yapacaklarını bildirdi.

Ekicioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO'nun 40. Genel Konferansı'nda Türkiye'nin önerisi, Azerbaycan, İran, Kuzey Makedonya ve Romanya'nın desteği ile Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'inci, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Özbekistan'ın katkısıyla Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü, Kuzey Makedonya ve Romanya'nın desteğiyle İran ve Azerbaycan ortaklığında Ahi Evran Veli'nin doğumun 850. yıl dönümünün 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümü Programına alındığını hatırlattı.

Ahi Evran Veli'nin "Ahilik" teşkilatını Kırşehir'den dünyaya yaydığını, Hacı Bektaş Veli'nin yaşadığı Hacıbektaş ilçesinin daha önce Kırşehir sınırlarında olduğunu ve Kırşehir- Aksaray sınırındaki Ulupınar köyünde Yunus Emre'nin türbesinin bulunduğunu dile getiren Ekicioğlu, bu bilgeleri Kırşehir'in değerleri olarak kabul ettiklerini belirtti.

"Afiş ve tanıtım çalışmalarına başladık"

Kırşehir Belediyesi olarak UNESCO'nun 2021 yılını Ahi Evran Veli, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre yılı ilan etmesini en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Ekicioğlu, şöyle devam etti:

"Bu gelişmeden dolayı mutluyuz. 2021 yılı Kırşehir'in tanıtımı ve değerlerinin yaşatılması adına da önem taşıyacaktır. Anadolu bilgelerinin daha iyi anlaşılması, anlatılması ve yaşatılması için Kırşehir Belediyesi olarak çeşitli hazırlıklar yapıyoruz. Hemşehrisi olmaktan gurur duyduğumuz, bizlere kardeşliği, birlik, beraberlik, dostluk, paylaşmayı, barışı, sevgiyi ve hoşgörüyü öğütleyen Anadolu bilgelerinin ışığı, yüzyıllar geçse de insanlığın yolunu aydınlatmaya devam edecektir. Şimdiden afiş ve tanıtım çalışmalarına başladık."

Yıl boyu paneller, konferanslar, söyleşiler düzenleyeceklerini aktaran Ekicioğlu, "Onların hayatları, yaşantısı ve öğretilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için çeşitli araştırmaların yapılması ve insanımıza ulaşması adına hazırlıklarımız var. Kırşehir coğrafyasında yaşamış olan insani değerlerimizi anlatan, öğütleyen bilgelerimizi herkese daha fazla anlatmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.