Kırşehir Belediyesinde "Halkın Masası" 24 saat hizmette - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesinde 'Halkın Masası' 24 saat hizmette - Son Dakika

Kırşehir Belediyesinde "Halkın Masası" 24 saat hizmette

6 saat önce

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, vatandaşlardan gelen sorunları kayıt altına aldıklarını, "Halkın Masası" biriminin 24 saat hizmet verdiğini bildirdi.

Kırşehir Belediyesinde

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, vatandaşlardan gelen sorunları kayıt altına aldıklarını, "Halkın Masası" biriminin 24 saat hizmet verdiğini bildirdi.

Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, kentte yaşayan vatandaşların istek, şikayet ve taleplerini aldıklarını, somut çözümler üreterek sonrasında vatandaşları bilgilendirdiklerini belirtti.

'Halkın Masası' birimine, şahsen, telefonla ya da e-mail yoluyla başvuruda bulunulabileceğini aktaran Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"24 saat boyunca kesintisiz vatandaşa hizmet veren 'Halkın Masası' biriminde her geçen gün talepler çözüme kavuşturularak azaltılmıştır. 2019 yılı içerisinde gelen taleplerden yüzde 98'i zamanında çözümlenmiş, kalan taleplerin yüzde 2'si planlamaya alınmıştır. Her geçen gün şikayetleri en aza indirdiğimiz ve kenti değiştirme yolundaki çabalarımızın olumlu şekilde vatandaşlarımızdan bizlere yansımaktadır. Vatandaşlarımız 0 386 214 10 10 numaralı telefondan günün her saatinde ilgili birime ulaşabilir, istek, öneri ve şikayetlerini belirtebilir."

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Toplu taşımada yeni dönem: İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecek
Endonezya'da, Vuhan'dan tahliye edilen yolcuların üzerine dezenfektan sıkıldı Kendisinden 47 yaş küçük sevgilisinin tuzağına düşen yaşlı adam soyguna uğradı Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi yarın başlıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 20:51:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir Belediyesinde "Halkın Masası" 24 saat hizmette - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]