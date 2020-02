Kırşehir Belediyesinde

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, vatandaşlardan gelen sorunları kayıt altına aldıklarını, "Halkın Masası" biriminin 24 saat hizmet verdiğini bildirdi.

Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, kentte yaşayan vatandaşların istek, şikayet ve taleplerini aldıklarını, somut çözümler üreterek sonrasında vatandaşları bilgilendirdiklerini belirtti.

'Halkın Masası' birimine, şahsen, telefonla ya da e-mail yoluyla başvuruda bulunulabileceğini aktaran Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"24 saat boyunca kesintisiz vatandaşa hizmet veren 'Halkın Masası' biriminde her geçen gün talepler çözüme kavuşturularak azaltılmıştır. 2019 yılı içerisinde gelen taleplerden yüzde 98'i zamanında çözümlenmiş, kalan taleplerin yüzde 2'si planlamaya alınmıştır. Her geçen gün şikayetleri en aza indirdiğimiz ve kenti değiştirme yolundaki çabalarımızın olumlu şekilde vatandaşlarımızdan bizlere yansımaktadır. Vatandaşlarımız 0 386 214 10 10 numaralı telefondan günün her saatinde ilgili birime ulaşabilir, istek, öneri ve şikayetlerini belirtebilir."