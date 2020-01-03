Kırşehir Belediyesinde sözleşmeli personel tartışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesinde sözleşmeli personel tartışması - Son Dakika

Kırşehir Belediyesinde sözleşmeli personel tartışması

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi Meclis toplantısında, sözleşmesi sona eren personelin sürelerinin uzatılmaması tartışmaya neden oldu.

Kırşehir Belediyesinde sözleşmeli personel tartışması, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi Meclis toplantısında, sözleşmesi sona eren personelin sürelerinin uzatılmaması tartışmaya neden oldu.


Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda CHP Grup Başkanı Alaattin Agah, Kırşehir Belediyesinde sözleşmeli personelin sözleşmesinin yenilenmemesiyle ilgili, "İşçi çıkarmadık. Bu konuda bilginiz olsun. Sözleşmeli personelin sözleşmesi bittiği için sözleşmeleri uzatmadık. Bu arkadaşlar işçi ve memur değil önceki yönetimle imzalanan bir sözleşme var. Biz de sözleşmeyi uzatmadık. Ağırlıklı sözleşmesi uzatılmayanlar ise programcı ve grafiker. Bir programcı ve bir grafikere ihtiyacımız var ama ihtiyacımız dışı personel var. İşten çıkarma değil sadece sözleşmesini imzalamadık. Dönemine ve siyasi görüşüne bakmadan teknik elemanlarımız görevlerine devam ediyorlar" dedi.


AK Parti grubunun işten çıkarılmaların doğru olmadığını söylediği toplantıda söz alan MHP'li meclis üyesi Yusuf Yağmur, "Ben AK Parti döneminden işten alınanlardan birisiyim. 2 dönem önceki belediye başkanı Halim Çakır'a destek verdik diye Yaşar Bahçeci beni işten atmıştı. Sahte evrakla İngilizce bilmeden grafik tasarımı yapmadan engelli kadrosundan girip eli maus tutmayan adam işten çıkarılması neden sorun oluyor. Ben mimar olarak görev yapıyordum. Siyasi olarak destek vermedik diye işten çıkarıldık" diye konuştu.


MHP'li üyeye yanıt veren AK Partili meclis üyesi Demet Akar Karakoç ise, "Kişiler üzerinden cevap verilince meselenin temelinin de ne olduğu ortaya çıkıyor. Biz, önceki dönem belediye başkanı şunu aldı bunu almadı ya takılmaktan ziyade Selehattin Başkanımızın seçim sürecinde sözü var, 'Ben hiç kimseyi işten çıkarmayacağım' dedi. Kırşehir'in çocukları bunlar kimlerin yakını olursa olsun. Sizler yakınlarınızı almayacak mısınız? Bizler de bunların takipçisi oluruz" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a kiralandı Burak Yılmaz'ın menajeri, Fiorentina ve Lazio iddialarını yalanladı AB'den Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici

Son Dakika Haberleri
00:20 Trump'tan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
00:19 SULTANBEYLİ'DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika
00:18 Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Torra'dan "görevden alınma kararı"na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
00:10 Burdur'da bıçaklı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
00:09 İstanbul-eski ceo'nun kaçışı 5 kişi tutuklandı, 2 uçağa el konuldu - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 00:26:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir Belediyesinde sözleşmeli personel tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]