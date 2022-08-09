???????Çiftlere ömür boyu mutluluk dileyen Ekicioğlu, "Toplumumuzda aile kavramı çok önemli bir yere sahiptir. Bu yapımızla da birçok Avrupa ülkesinden ayrılırız. Sevginin ve saygının çocuklarımıza aşılandığı en önemli toplumsal kurum ailedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir Belediyesinde bir ayda 167 çiftin nikahı kıyıldı - Son Dakika

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