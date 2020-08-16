Kırşehir Belediyesinde Yurtdışı Danışma Masası kuruldu - Son Dakika

Kırşehir Belediyesinde Yurtdışı Danışma Masası kuruldu

Kırşehir Belediyesi, gurbetçilere yardımcı olmak amacıyla Yurtdışı Danışma Masası kurdu.

Kırşehir Belediyesi, gurbetçilere yardımcı olmak amacıyla Yurtdışı Danışma Masası kurdu. Belediyeden yapılan yazılı açıklaya göre, Dış İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yurtdışı Danışma Masası, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde hizmet vermeye başladı. Kurulan yeni birim, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin emeklilik işlemleri başta olmak üzere farklı kurumlarla yaşadıkları sorunların çözümüne katkı sağlayacak. Yurtdışı Danışma Masası, Kırşehir'e gelen gurbetçilere ücretsiz olarak hizmet verecek.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 12:05

Kaynak: AA

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