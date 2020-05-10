Kırşehir Belediyesinden 150. yıla özel logo - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediyenin kuruluşunun 150. yılı kapsamında özel logo tasarladıklarını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1870 yılında kurulan belediyelerinin bu yıl 150 yaşına girdiğini belirtti.

Bu yaşı anlamı kılacak ve Kırşehirle özdeşleşecek bir logo tasarladıklarını belirten Ekincioğlu, " Logonun tasarımda Kırşehir'in müzik şehri olması ve kültürünün müzikle özdeşleşmesinden de faydalandık. Belediye

başkanlığının zor ancak bir o kadar da onurlu bir görev olduğunun farkındayız. Kırşehir'i nasıl daha da

geliştirebiliriz konusunu aklın ve bilimin ışığında, katılımcı bir yaklaşımla değerlendirmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.