Kırşehir Belediyesinden "Askıda fatura" dayanışma kampanyası - Son Dakika

Kırşehir Belediyesinden "Askıda fatura" dayanışma kampanyası

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ekonomik anlamda zor günler geçiren ve su faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için "Askıda fatura" dayanışma kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ekonomik anlamda zor günler geçiren ve su faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için "Askıda fatura" dayanışma kampanyası başlattıklarını bildirdi.

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Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü görevi niteliğinde "Askıda fatura" kampanyası düzenlediklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla dezenfekte, temizlik, ücretsiz maske dağıtımı gibi çalışmalar olmak üzere birçok faaliyet yürüttüklerini anımsatan Ekicioğlu, tedbirler kapsamında iş yerlerini kapatan ya da işsiz kalan vatandaşlara destek olmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

Salgın sürecinde ihtiyaç sahibi ailelerin sayısının arttığına dikkati çeken Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Onlara daha fazla destek olmak için başlatmış olduğumuz 'Askıda fatura' kampanyamız ihtiyaç sahibi ailelerimiz ile hayırsever vatandaşlarımız arasında köprü görevi görecek. Kampanyamız ile dileyen hayırsever hemşehrilerimiz, su faturasını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi ailelerimizin su faturasını ödeyebilecek. Hayırsever hemşehrilerimizi ve kurumlarımızı alan elin veren eli görmediği bu dayanışma kampanyamıza katılmaya davet ediyorum.

Ekicioğlu, belediyenin internet adresinden "Askıda fatura" sekmesine giriş yaparak kampanyaya herkesin katılabileceğini aktardı.

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 15:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesinden 'Askıda fatura' dayanışma kampanyası - Son Dakika
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