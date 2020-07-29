Kırşehir Belediyesinden bayram denetimi - Son Dakika

Kurban Bayramı öncesinde Kırşehir Belediyesi, vatandaşların bayramı daha huzurlu geçirmesi için denetimlerini arttırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bayram öncesi vatandaşlara bozuk ve tarihi geçmiş gıda ürünleri satılmaması için özellikle yiyecek, içecek satan iş yerlerinde kontroller yoğunlaştırıldı. Kent merkezinde cadde aralarında ve sokaklarda seyyar satıcılar, Terme Caddesindeki pazara yönlendirilirken, pazar yerinde de ekipler tedbirlerini arttırdı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında da hayvan satış noktaları ile kesim yerleri de dezenfekte edilerek, ilaçlandı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, denetimlerin bayram dahil olmak üzere devam edeceğini, kurbanlık hayvan satış yerleri dışında alım, satım ve kesim yapılmaması gerektiğini anımsattı.

Ekicioğlu, "Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlarımızın hassas olmasını ve tedbir almalarını istiyoruz. Kurban kesim alanlarında sağlık ve hijyenik şartların sağlanması gerekiyor. Mahalle aralarında, cadde ve sokaklarda kurban kesimi yapılmamalı. Belediye olarak gerekli uyarıları yaptık. Kurban atıklarının toprağa gömülerek, imha edilmesi gerekiyor. Bayramlarda vatandaşlarımızın özellikle ziyaret edecekleri mezarlıklarda tüm bakım ve temizlik işlerimizi de yaptık. Vatandaşlarımız Kurban Bayramında şikayetlerini ve taleplerini 0 386 214 10 10 numaralı 'Halkın Masası' hattına bildirebilir."