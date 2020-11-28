Kırşehir Belediyesinden fidan dikim etkinliği - Son Dakika

Kırşehir Belediyesinin "Daha yeşil bir Kırşehir için geleceğimizi hep birlikte yeşertelim" kampanyası kapsamında fidan dikim etkinliği düzenledi.

Kırşehir- Ankara kara yolunun 6. kilometresindeki arazide düzenlenen etkinlikte konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, etkinliğin bu yıl ikincisini düzenlediklerini ve doğaya verebilecekleri en güzel hediyenin fidan dikilmesi olduğunu hatırlattı.

Daha yeşil bir Kırşehir oluşturabilmek için ağaçlandırma çalışmalarına aralıksız şekilde devam ettiklerini vurgulayan Ekicioğlu, dikilen fidanlarla geleceğe daha güzel bir Kırşehir bırakmaya çalıştıklarını, çocuklara ve gençlere doğa sevgisini kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Anadolu uygarlığının önemli merkezlerinden Kırşehir, her dönemde çok önemli yere sahip şahsiyetler yetiştirmiştir. Bu şahsiyetlerden birisi de ülkemizin kurtuluş mücadelesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile cephede omuz omuza mücadele veren, sonrasında da Türkiye Büyük Millet Meclisinde 2,3,4 ve 5. dönemlerde Kırşehir milletvekilliği yapan Müfit Özdeş'tir. Kırşehir Belediyesi olarak biz de 'Müfit Özdeş Hatıra Ormanı' ismini verdiğimiz bu alanda fidanlar dikerek, aziz hatırasını yaşatacağız. Daha yeşil bir Kırşehir için çıktığımız bu yolda destek olan herkese çok teşekkür ederiz."

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte, vatandaşlarla fidanları toprakla buluşturdu.