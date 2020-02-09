Kırşehir Belediyesinden iş yeri denetimleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesinden iş yeri denetimleri - Son Dakika

Kırşehir Belediyesinden iş yeri denetimleri

6 saat önce

Kırşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde iş yeri hijyen, temizlik ve genel denetimlerini sürdürdü.

Kırşehir Belediyesinden iş yeri denetimleri, System.String[]

Kırşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde iş yeri hijyen, temizlik ve genel denetimlerini sürdürdü.

Zabıta ekipleri gelen şikayet ve taleplerin yanı sıra, vatandaşların alışverişlerini daha sağlıklı ve gönül rahatlığıyla yapmaları için tartı, ölçü ayar ve iş yeri evrak kontrollerinin yanı sıra, pazarcı esnafını da denetledi.

Son 6 ay içinde kentteki iş yerlerine yönelik gelen 442 şikayeti değerlendiren ekipler, 260 iş yerine idari yaptırım ve cezai işlem uyguladı. Kaldırım işgali, temizlik, sağlık ve çeşitli konulardan 83 işletmeye ise ihtar verildi.

Zabıta Müdürlüğünün çalışmalarını gazetecilere değerlendiren Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, son bir yıl içinde 21 bin 900 iş yeri denetimi yapıldığını, 90 iş yerine ceza, 28 iş yerlerinde çalışan personele ise cezai işlem yapıldığını söyledi.

Kırşehir'de talepler ve şikayetlere çözüm üretmek amacıyla, mesai kavramı olmaksızın, resmi tatillerde zabıta ekiplerinin çalıştığını anımsatan Ekicioğlu, "Yoğun bir mesai ile ekiplerimiz şehirde ellerinden geleni yapıyorlar. Vatandaşın sağlığı ve huzuru için daha rahat alışveriş yapabilmeleri için de denetimlerimiz sıklaştırıldı. Gıda sektörü başta olmak üzere bakkaldan lokantaya, manavdan ekmek fırınına halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren iş yerlerini sürekli kontrol ediyoruz." dedi.

Kırşehir, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otomobil karda kayıp takla attı, facianın eşiğinden dönüldü
Doğalgaz faturaları artınca vatandaş ısınmak için çareyi elektrikli battaniyede buldu Son dakika: Trabzon ve Erzincan valiliklerinden çığ uyarısı geldi Çin'in Wuhan şehrinden ürküten koronavirüs görüntüsü: Kocam ölüyor, birisi lütfen bana yardım etsin

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 23:04:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir Belediyesinden iş yeri denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]