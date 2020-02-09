Kırşehir Belediyesinden iş yeri denetimleri - Son Dakika

Kırşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde iş yeri hijyen, temizlik ve genel denetimlerini sürdürdü.

Zabıta ekipleri gelen şikayet ve taleplerin yanı sıra, vatandaşların alışverişlerini daha sağlıklı ve gönül rahatlığıyla yapmaları için tartı, ölçü ayar ve iş yeri evrak kontrollerinin yanı sıra, pazarcı esnafını da denetledi.

Son 6 ay içinde kentteki iş yerlerine yönelik gelen 442 şikayeti değerlendiren ekipler, 260 iş yerine idari yaptırım ve cezai işlem uyguladı. Kaldırım işgali, temizlik, sağlık ve çeşitli konulardan 83 işletmeye ise ihtar verildi.

Zabıta Müdürlüğünün çalışmalarını gazetecilere değerlendiren Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, son bir yıl içinde 21 bin 900 iş yeri denetimi yapıldığını, 90 iş yerine ceza, 28 iş yerlerinde çalışan personele ise cezai işlem yapıldığını söyledi.

Kırşehir'de talepler ve şikayetlere çözüm üretmek amacıyla, mesai kavramı olmaksızın, resmi tatillerde zabıta ekiplerinin çalıştığını anımsatan Ekicioğlu, "Yoğun bir mesai ile ekiplerimiz şehirde ellerinden geleni yapıyorlar. Vatandaşın sağlığı ve huzuru için daha rahat alışveriş yapabilmeleri için de denetimlerimiz sıklaştırıldı. Gıda sektörü başta olmak üzere bakkaldan lokantaya, manavdan ekmek fırınına halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren iş yerlerini sürekli kontrol ediyoruz." dedi.