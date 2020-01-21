Kırşehir Belediyesinden karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

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Kırşehir Belediyesinden karla mücadele çalışmaları
6 saat önce
Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kar temizliği, tuzlama ve kumlama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:40 Kaynak: AA
Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kar temizliği, tuzlama ve kumlama yaptı.
Kentte, kar yağışının ardından vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için 14 mahalle ve bağlantı yollarında temizlik çalışmaları sürdürüldü.
Ana caddelerdeki tuzlama ve kumlama çalışmalarından sonra çamurlaşan yollar temizlendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırımlardaki karı kürüyerek, buzlanmaya karşı önlem aldı.
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