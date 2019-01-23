Son Dakika Haberleri: Kırşehir Belediyesinden Karne Tatilinde Çocuklara Etkinlikler

Kırşehir Belediyesinden Karne Tatilinde Çocuklara Etkinlikler

59 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, düzenlediği yarı yıl tatili etkinlikleri ile çocukların tatil sevincine ortak oluyor.

Kırşehir Belediyesinden Karne Tatilinde Çocuklara Etkinlikler, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, düzenlediği yarı yıl tatili etkinlikleri ile çocukların tatil sevincine ortak oluyor.

Kırşehir Belediyesi 29 Şubat tarihine kadar Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Sanat ve Kültürü olamayan şehirlerin gelişemeyeceğini söyleyen ve Kırşehir'de düzenlenen etkinliklerle kültürel değerlerin korunmasının da amaçlandığını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Çocuklarımız karne aldı. İnşallah onların nice güzel başarılarını görmeyi rabbim nasip etsin. Belediye olarak tatilin bir haftasını dolu dolu güzel eğlencelerle çocuklarımız geçirsin istiyoruz" dedi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinin Kırşehir'e kazandırılan en önemli projelerden bir tanesi olduğunu anlatan ve merkezin hayata geçirilmesinde emek sarf edildiğini belirten Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Neşet Ertaş Kültür sanat Merkezimiz Kırşehir'imize kazandırdığımız en önemli eserlerden bir tanesi. Her zaman söylüyoruz, Sanat ve Kültür hayatı olmayan şehirlerin geleceği olamaz. Bu büyük eseri büyük bir emekle hayata geçirdik. İstiyoruz ki; bu tür etkililiklerle burası yaşasın. İçinde çocukların kahkahaları olsun. İnsanların gülümsemesi olsun. Bir hafta sürecek olan bu sömestre etkinliği gerçekten güzel bir etkinlik olacak. Tiyatrolarla, gösterilerle çeşitli sanatsal etkinliklerle bir hafta boyunca her gün 11: 00'den 18: 00'e kadar çocuklarımız buraya gelip eğlencelere katılabilirler. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizleri ne kadar güzel yetiştirirsek bu ülkenin geleceği o kadar aydınlık olacak. Sizler için güzel bir şehir imar etmeye çalışıyoruz." - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:04 Kaynak: İHA

Yaşar Bahçeci, Neşet Ertaş, Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin Seçildi Yılmaz Özdil'in Kitabı Alışveriş Sitelerinde 25 Bin TL'ye Satılmaya Başladı

24 Haziran Seçimlerinde Çuvallayan Şirket, Yerel Seçim İçin Yaptığı Anketi Paylaştı Kızını 14 Yerinden Bıçaklayan Babadan Garip Savunma: Sürekli Paramı Yiyordu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 15:03:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir Belediyesinden Karne Tatilinde Çocuklara Etkinlikler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]