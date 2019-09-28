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Kırşehir Belediyesinden kentin girişine Atatürk posteri

1 saat önce

Kırşehir Belediyesi, Kırşehir-Kırıkkale kara yolundaki şehirler arası otobüs terminalinin bulunduğu kavşağa 12 metre yükseliğinde Atatürk posteri astı.

Kırşehir Belediyesinden kentin girişine Atatürk posteri, System.String[]

Kırşehir Belediyesi, Kırşehir- Kırıkkale kara yolundaki şehirler arası otobüs terminalinin bulunduğu kavşağa 12 metre yükseliğinde Atatürk posteri astı.

Kentin Kırıkkale istikametinden giriş noktasına demir konstroksiyonlar üzerine oturtulan platforma branda giydirme yapılarak oluşturulan Atatürk posteri, kısa sürede Kırşehir'deki bir çok vatandaş tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentin girişine konulan Atatürk posterinin 12 metre yüksekliğinde olduğunu söyledi.

Kırşehir'deki ve kara yolunu kullanan vatandaşlar tarafından sosyal medyada çok fazla paylaşılmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Ekicioğlu, "Cacabey Meydanına 'Ozanlar tablosu' ile Kentpark'ın girişinde bulunan 'Kurtuluş Mücadelesi Kadınları' tablolarını hazırlayan İzmirli ressam Turgut Kahraman, Kırşehir'e hediye olarak bu Atatürk posterini hazırladı. Kentin girişine demir konstroksiyonlar üzerine oturtulan platforma branda giydirme yapılarak oluşturulan Atatürk posteri, gayet güzel oldu. Hazırlanması ve o alana yerleştirilmesi yaklaşık 1 hafta sürdü, vinç yardımıyla asıldı. Ressam sanatçımıza hediyesi ve bu güzel çalışması için teşekkür ederiz." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Kırıkkale, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:28 Kaynak: AA
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