Kırşehir Belediyesinden koronavirüs tedbirleri uyarısı - Son Dakika

Kırşehir Belediyesi, meskenler hariç tüm alanlarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlerde, cadde, park ve otobüs duraklarındaki tedbir ve yasaklar hakkında uyarıda bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar kapsamında kent genelinde meskenler hariç olmak üzere kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalarda herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirildiği anımsatıldı.

Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımının yanı sıra, sigara içilmesinin yasaklandığı da hatırlatılan açıklamada, vatandaşların kurallara hassasiyet göstermesi istendi.

Vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda koronavirüsün yayılımının azaltılmasına yönelik tedbirler alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kent merkezinde Ankara, Terme, Lise ve Atatürk Caddeleri, Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı'ndan Belediye kavşağı ve devamındaki Terme Caddesinin sonuna kadar, Aşıkpaşa Bulvarı başlangıcından Prof. Dr. Mehmet Ali Altın Bulvarına kadar, Şehit Bekir Korkmaz ve Müftülük Caddesi, eski Buğday Pazarı, Uzunçarşı bölgeleri, Cacabey Meydanı, Kentpark, pazaryerleri, otobüs duraklarında sigara içilmesi yasaklanmıştır. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir. Tüm vatandaşların kurallara karşı hassasiyet göstermesi istenmektedir."