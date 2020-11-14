Kırşehir Belediyesinden koronavirüs tedbirleri uyarısı - Son Dakika

Kırşehir Belediyesinden koronavirüs tedbirleri uyarısı

14.11.2020 11:57
Kırşehir Belediyesinden koronavirüs tedbirleri uyarısı, System.String[]

Kırşehir Belediyesi, meskenler hariç tüm alanlarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlerde, cadde, park ve otobüs duraklarındaki tedbir ve yasaklar hakkında uyarıda bulundu.

Kırşehir Belediyesi, meskenler hariç tüm alanlarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlerde, cadde, park ve otobüs duraklarındaki tedbir ve yasaklar hakkında uyarıda bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar kapsamında kent genelinde meskenler hariç olmak üzere kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalarda herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirildiği anımsatıldı.

Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımının yanı sıra, sigara içilmesinin yasaklandığı da hatırlatılan açıklamada, vatandaşların kurallara hassasiyet göstermesi istendi.

Vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda koronavirüsün yayılımının azaltılmasına yönelik tedbirler alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kent merkezinde Ankara, Terme, Lise ve Atatürk Caddeleri, Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı'ndan Belediye kavşağı ve devamındaki Terme Caddesinin sonuna kadar, Aşıkpaşa Bulvarı başlangıcından Prof. Dr. Mehmet Ali Altın Bulvarına kadar, Şehit Bekir Korkmaz ve Müftülük Caddesi, eski Buğday Pazarı, Uzunçarşı bölgeleri, Cacabey Meydanı, Kentpark, pazaryerleri, otobüs duraklarında sigara içilmesi yasaklanmıştır. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir. Tüm vatandaşların kurallara karşı hassasiyet göstermesi istenmektedir."

Kırşehir, Piknik, Sigara, Otobüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesinden koronavirüs tedbirleri uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin "Başıma talih kuşu kondu" diyen taksici hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı "Ne bakıyorsun?" tartışmasında silahlar çekildi: 1'i ağır 2 yaralı Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Selçuk Şahin F.Bahçe'nin gizli kahramanı oldu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Selçuk Şahin F.Bahçe'nin gizli kahramanı oldu         
10:54
Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı         
10:13
Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı         
10:01
Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti         
09:35
Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı         
09:24
Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler         
08:57
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti         
23:40
Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi         
22:35
Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım         
22:17
Paşinyan, Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti         
22:17
Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar? Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar?         
20:45
Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı         
19:19
Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti         
18:23
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 12:24:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir Belediyesinden koronavirüs tedbirleri uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei