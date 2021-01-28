Kırşehir Belediyesinden muhtaçlara tıbbi malzeme ve cihaz desteği - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, bakıma muhtaç hastalara malzeme ve cihaz desteği yapıldığını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezinde hayata geçirdikleri projeyle evlerinde tedavi olan bakıma muhtaç hastaların ailelerine destek olduklarını belirtti.

Belediyenin ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olmaya devam edeceğini vurgulaya Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Projemiz kapsamında bakıma muhtaç olan hastalarımıza ihtiyaç duyduğu tıbbi malzeme ve cihazlarını belediye olarak temin ediyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hayır Evi ekipleri hasta vatandaşlarımızın evlerine kadar giderek tıbbi malzeme ve cihazları teslim ediyor. Sosyal belediyeciliğin örneğini Kırşehir'de yaşatacağız. Elimizden geldiğince her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz."