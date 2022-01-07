Kırşehir Belediyesinden öğrencilere ulaşım desteği - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ikametini Kırşehir'e getiren üniversite öğrencileriyle ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilere halk otobüslerinde ulaşım desteği sağladıklarını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün otobüs biniş ücreti konulu teklifinin Kırşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlandığını ifade etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerle ihtiyaç sahibi ilk ve ortaöğretim öğrencileri için ulaşım kolaylığı ile ilgili uygulama başlattıklarını vurgulayan Ekicioğlu, belediye halk otobüslerinde kullanılmak üzere tek seferde yükledikleri 10 biniştik ücret karşılığında 1 yıl süreli 400 biniş hakkı sağlandığını aktardı.

Kırşehir'de ikamet eden ilk, orta ve liselerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin belediye toplu taşıma araçlarını etkin kullanmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirten Ekicioğlu, "İlimizde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin ikametlerini ilimize getirmek şartıyla toplu taşımayı etkin kullanmalarını ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 10 biniş ücreti karşılığında 400 biniş verilmesi, oy birliği ile kabul edildi. Kararın geleceğimizin teminatı öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.