Kırşehir Belediyesinden park ve yeşil alanlarda düzenleme - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kent merkezinde park ve yeşil alanlarda düzenlemeler ile ağaçların bakımlarını yaptıklarını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaz aylarının gelmesiyle Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kent merkezinde estetik görüntü sağlanması amacıyla park ve yeşil alanlarda düzenlemeler gerçekleştirdiklerini, ağaç bakım, budama işlemlerinin ise devam ettiğini aktaran Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Halkın ortak kullanımına açık tüm alanları temiz, sağlıklı ve bakımlı hale getirmek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz kenti daha yeşil ve estetik görüntüye kavuşturma gayreti içindeler. Kent merkezinde park ve yeşil alanlardaki bakımların yan sıra orta refüj ile kaldırım kenarlarındaki ağaçlarda bakım, budama işlemleri, farklı bölgelerde çim biçme, yabani ot temizliği, sulama, revize çalışmaları yapılıyor. Belediyemizin sorumluluğundaki tüm yeşil alanlarda özenli bir çalışma ile vatandaşımıza gayet güzel bir kent sunmak istiyoruz."