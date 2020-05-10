Kırşehir Belediyesinden şehit annelerine ziyaret - Son Dakika

Kırşehir Belediyesi, şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ve şehitlerin eşleri ziyaret edilerek, çeşitli hediyeler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, oluşturdukları ekipler ile farklı mahallelerdeki şehit aileleri ve annelerine ulaştıklarını, ikametlerinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladıklarını belirtti.



Şehitlerin ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını aktaran Ekicioğlu, şunları kaydetti:



"Bu vatan için evladını yetiştirmiş ve vatanın bölünmez bütünlüğü için feda etmiş annelerimize minnettarız. Onları sık sık ziyaret ediyor, istek ve taleplerini alıyoruz. Anneler Günü'nde de onları yalnız bırakmadık. Şehitlerimizi her zaman şükranla yad ediyoruz. Şehit annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."

Şehit anneleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.