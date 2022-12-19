14 yaşındaki erkek çocuğu tacizle suçlanan çalışan Kırşehir Belediyesinden kovuldu - Son Dakika
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14 yaşındaki erkek çocuğu tacizle suçlanan çalışan Kırşehir Belediyesinden kovuldu

19.12.2022 22:55

14 yaşındaki çocuğa cinsel organının fotoğrafını attığı öne sürülen Kırşehir Belediyesi personelinin iş akdinin feshedildiği açıklandı.

Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan M.Z.'nin 14 yaşındaki B.T.'ye cinsel organının fotoğrafını gönderdiği iddia edildi. Durumu fark eden anne Y.D., Kırşehir Belediyesi'nin önüne giderek yetkililerden çocuğuna cinsel organını atan fotoğrafını atan görevlinin kendisine gösterilmesini istedi. Adalet çağrısı yapan anne, şahsın evinin önüne giderek eylem yaptı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Olayın ardından Kırşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, olayın öğrenilmesiyle belediye şirketi çalışanı M.Z. hakkında hukuki sürecin başlatıldığı ve aileye de bu konuda bilgi verildiği ifade edildi.

"AYNI GÜN İŞ AKDİ FESHEDİLMİŞTİR"

Çocuğun babasından şikayet dilekçesi alındığı aktarılan açıklamada, "Dilekçenin alınmasının hemen ardından 12 Aralık 2016 tarihinde işe başlamış olan çalışanla ilgili yasal prosedür işletilmiş, 16 Aralık 2022 tarihinde toplanan Disiplin Kurulu kararı ile aynı gün iş akdi feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.Z, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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Kırşehir, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 yaşındaki erkek çocuğu tacizle suçlanan çalışan Kırşehir Belediyesinden kovuldu - Son Dakika

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