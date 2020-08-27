Kırşehir Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Hacı Bektaş-ı Veli Bulvarı ve Basın Anıtı civarındaki asfalt çalışmalarını denetledi. yapıldığını belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahallede yaşayan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Ekicioğlu, önceki dönemlerde yıllarca ihmal edilen Yenice Mahallesi Hacı Bektaş-ı Veli Bulvarı ve Basın Anıtı civarında asfalt ve yol çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.

Ekicioğlu, Asfalt serimi işlemlerinden önce bölgenin altyapı çalışmalarını tamamladıklarını, ekiplerin zemin düzenlemesinin ardından sıcak asfalt dökümüne başlanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Melikgazi Caddesi, Selafur bölgesi, Kasımağa mevki gibi yıllarca yol yapımı ve asfalt çalışmasının ihmal edildiği bölgelerde kendi tesislerimizde ürettiğimiz asfaltın serim işlemlerini tamamlamıştık. Hacı Bektaş-ı Veli Bulvarı ve Basın Anıtı civarında vatandaşlarımızdan asfalt ve yol yapımı ile ilgili yoğun bir talep geliyordu. Şimdi de o taleplere geri dönüş sağlayarak, bu bölgede asfalt serimine başladık. Bu işlem ile bölgede yaşayan vatandaşlarımız ve bu yolu kullanan halkımızın mağduriyetini de sonlandırmış olacağız."