Kırşehir Belediyesinin

Kırşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verdiği belediye meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını sürecinde belediye meclis toplantılarının yapılmadığı haziran ayı itibariyle ise normal sürecin başladığı belirtildi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Aşık Said Salonunda Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu başkanlığında yapılan meclis toplantısında, koronavirüs tedbirleri, alınan önlemler ve bu süreçte yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Ekicioğlu, devam eden "Kır Köy" projesinin 1,5 milyonu Ahiler Kalkınma Ajansı desteği ile toplam 5 milyon lira bütçesi olduğunu, "Güneş Enerjisi Sistemi" projenin ise yaklaşık 5 milyon 300 bin lira ile gerçekleştirileceğini aktardı.

Meclis toplantısının ardından belediye meclis üyeleri projeleri yerinde inceledi.