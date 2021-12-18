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Kırşehir Belediyesinin kış hazırlıkları - Son Dakika

Kırşehir Belediyesinin kış hazırlıkları

18.12.2021 16:49
Kırşehir Belediyesinin kış hazırlıkları

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 300 ton agrega ile karışık tuz ve 210 ton da saf tuzun yoğun kış günlerinde anında müdahaleye hazır olduğunu bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 300 ton agrega ile karışık tuz ve 210 ton da saf tuzun yoğun kış günlerinde anında müdahaleye hazır olduğunu bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kış mevsiminin başlamasıyla Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün muhtemel kar yağışlarını göz önüne alarak hazırlıklarını tamamladığını aktardı.

Kapanması muhtemel yollara Kırşehir Belediyesi iş makineleri ve ekipleriyle anında müdahale edeceğini vurgulayan Ekicioğlu, 7 gün 24 saat karla mücadele ekiplerinin hizmet vereceğini belirtti.

Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kar yağışlarıyla şehir içinde rampa ve yollara anında müdahale edecek ekiplerimiz halkımızın ulaşımının aksamaması için beklemektedir. Kırşehir Belediyesi olarak her türlü hava koşullarını dikkate alarak önceden önlemlerimizi aldık. Kar koşulları kapsamında 300 ton agrega ile karışık tuz ve 210 ton da saf tuz stokumuzla anında müdahaleye hazırız. Ekiplerimiz yolların kapanmaması ve trafik akışının aksamaması için de gerekli bölgelerde tuzlama ve yol açma çalışmalarını yapacaklardır. Tüm hemşerilerime sağlıklı ve huzurlu bir kış geçirmelerini diliyorum."

Kırşehir Belediyesinin kış hazırlıkları
Kırşehir Belediyesinin kış hazırlıkları
Kırşehir Belediyesinin kış hazırlıkları
Kırşehir Belediyesinin kış hazırlıkları

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesinin kış hazırlıkları - Son Dakika


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