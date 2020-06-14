Kırşehir Belediyesinin kooperatifçilik çalışması - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentte yapacağı kooperatifçilik çalışmaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ekicioğlu, kooperatifçilik ile ilgili projelerin hayata geçmesi için çalışmalarını sürdürdü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşen Ekicioğlu, kentte üretime yönelik çalışmalar, projeler ve proje uygulama alanları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kırşehir'de tarım alanları ve buna yönelik üretim sahaları hakkında da bilgi veren Ekicioğlu, kooperatifçilikle ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesinden de destek beklediklerini iletti.

Ekicioğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Vekili Baki Kerimoğlu, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe ile ASKİ Genel Müdür Yardımcıları Zülfikar Altay ve Cüneyt Öztürk ile de görüşerek, projelerden bahsetti.