Kırşehir Belediyesinin Temizlik Çalışmaları
1 saat önce
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yoğun kar nedeniyle ana caddelerde yapılan tuzlama ve kumlama çalışmasının ardından çamurlaşan yolların tazyikli suyla yıkanarak temizlendiğini bildirdi.
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci, yoğun kar nedeniyle ana caddelerde yapılan tuzlama ve kumlama çalışmasının ardından çamurlaşan yolların tazyikli suyla yıkanarak temizlendiğini bildirdi.
Bahçeci, yazılı açıklamasında, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kentin ana caddelerini tazyikli su kullanarak temizlediğini belirtti. Kar
yağışının yoğun olduğu günlerde tuzlama ve kumlama çalışmalarının ardından yollarda oluşan çirkin görüntünün temizlenmesi, ana arterlerin daha temiz şekilde kullanılması amacıyla faaliyetlerine devam ettiklerini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:
"Kar yağışı olduğu günlerde karları tamamen temizleyerek halkımızın ulaşım sorunu yaşamasına fırsat vermedik. Amacımız daha temiz ve sağlıklı bir Kırşehir'i oluşturmak.
Yapılan yoğun tuzlama ve kumlama çalışmasının ardından eriyen kar ve kumun caddelerde çamurlaşması üzerine bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Kum, çamur ve benzeri atıkları ortadan kaldırmak amacıyla ana caddelerimizi, kaldırım ve tüm yollarımızı yıkıyoruz. Vatandaşlarımızın daha temiz ve daha güzel bir ortamda yaşamalarını sağlamak üzere her alanda yoğun çalışmalarımız sürüyor."
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:16 Kaynak: AA
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