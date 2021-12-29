Kırşehir Belediyesinin ücretsiz hazırlık kursları başlıyor - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, farklı kurumlar için yapılan sınavlara hazırlık için ücretsiz kursları yeniden başlatacaklarını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Polis Meslek Eğitim Merkezi, Milli Savunma Üniversitesi gibi kurumların sınavlarına hazırlanacak gençler için deneyimli kadroları ile çalışmalarını tamamladıklarını ifade etti.

Gençlere çağrıda bulunan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden beri her zaman gençlerimizle olmayı ve onların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda projeleri onlarla geliştirmeyi önümüze koyduk. Belediyemiz, spor alanında da gençlerimize bir hizmet sunarak onların yanında yer almaya devam ediyor. Alanında deneyimli eğitmenlerimizle hazırlık kurslarımız başlıyor. Ücretsiz verilecek olan bu kurslarımıza kayıt için gençlerimiz 0542 817 45 20 numaralı telefondan başvurularını yaptırabilecekler."