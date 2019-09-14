Kırşehir Belediyesinin yol yapım çalışmaları

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentte asfalt ve kilit parke çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, daha güzel bir Kırşehir için ellerindeki imkanları en ekonomik şekilde kullanarak israftan uzak durduklarını, şehri daha yaşanabilir bir hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Belediye ekiplerinin sert zemin ve yol yapım çalışmalarına hız verdiğini, kent genelinde hizmetlerin aksamaması, çalışmaların sağlıklı ilerlemesi için sıkı denetim yaptıklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturuyoruz. Belediye olarak şehrin pek çok noktasında çalışmalarımız sürüyor. Bağbaşı Mahallesi 3. Etap TOKİ konutlarının asfalt çalışması başladı. Kuşdilli Mahallesi Ali Çam cami civarında sert zemin ve farklı mahallelerimiz de asfalt yama çalışmalarımız da sürüyor. Ekiplerimiz, belediyemizin yetki alanı içerisinde bulunan yolların bakım ve onarımlarını da aralıksız gerçekleştiriyor. Asfalt ve beton yolların bozulan kısımlarının onarılması, stabilize yolların düzenlenmesi ve bazı ara yolların genişletilmesi çalışmaları da yürütülüyor. Kentin daha yaşanabilir olması için ekiplerimiz, her mahallede hizmetine devam ediyor."