Son Dakika Haberleri: Kırşehir Belediyesinin yol yapım çalışmaları
Son Dakika Güncel Haber

Kırşehir Belediyesinin yol yapım çalışmaları

1 saat önce

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentte asfalt ve kilit parke çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kırşehir Belediyesinin yol yapım çalışmaları, System.String[]

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentte asfalt ve kilit parke çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, daha güzel bir Kırşehir için ellerindeki imkanları en ekonomik şekilde kullanarak israftan uzak durduklarını, şehri daha yaşanabilir bir hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Belediye ekiplerinin sert zemin ve yol yapım çalışmalarına hız verdiğini, kent genelinde hizmetlerin aksamaması, çalışmaların sağlıklı ilerlemesi için sıkı denetim yaptıklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturuyoruz. Belediye olarak şehrin pek çok noktasında çalışmalarımız sürüyor. Bağbaşı Mahallesi 3. Etap TOKİ konutlarının asfalt çalışması başladı. Kuşdilli Mahallesi Ali Çam cami civarında sert zemin ve farklı mahallelerimiz de asfalt yama çalışmalarımız da sürüyor. Ekiplerimiz, belediyemizin yetki alanı içerisinde bulunan yolların bakım ve onarımlarını da aralıksız gerçekleştiriyor. Asfalt ve beton yolların bozulan kısımlarının onarılması, stabilize yolların düzenlenmesi ve bazı ara yolların genişletilmesi çalışmaları da yürütülüyor. Kentin daha yaşanabilir olması için ekiplerimiz, her mahallede hizmetine devam ediyor."

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP lideri Bahçeli, Arınç ve Davutoğlu'nu sert ifadelerle suçladı
Gökhan Özoğuz'dan tartışma yaratan çıkış: PKK orman yakar, diğeri altın arar; hiçbir farkları yok! İmamoğlu'nun talimatıyla yetim, öksüz ve engelli öğrencilere verilen eğitim yardımı 50 TL artırıldı Usta oyuncu Fatma Girik Ankara'da hastaneye yatırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 14:45:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir Belediyesinin yol yapım çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]