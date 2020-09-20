Kırşehir Belediyespor: 1-0

90+7'nci dakikada Turgutluspor kazandığı korner atışını gole çevirmeyi bildi. Mithat kornerde arka direğe seken topa güzel bir kafa vuruşu yaparak takımına galibiyeti getirdi: 1-0.

9'uncu dakikada Turgutluspor'un sol kanattan gelişen atağında Mithat'ın ortasında Koray müsait durumda topa dokunamadı.11'inci dakikada Kırşehir Belediyespor'un atağında kaleci Fatih ile karşı karşıya kalan Üstün'ün vuruşunu kaleci Fatih topu uzaklaştırdı.50'inci Kırşehir Belediyespor'un ani gelişen atağında sağ tarafta kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan'ın sert şutunu kaleci Fatih güçlükle çıkardı.

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