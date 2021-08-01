Kırşehir Belediyespor 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek - Son Dakika

Kırşehir Belediyespor Basın Sözcüsü Battal Çelik, takımın yeni sezonda 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edeceğini bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, TFF 2. Lig'de kuraların çekildiğini, bu yıl geçen yıla göre daha iyi bir grupta yer aldıklarını belirtti.

Grupta 19 takımın yer aldığını ve lig sonunda 4 takımın 3. lige düşeceği için maçların çok zor geçeceğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu yıl ligimizde, Süper Lig tecrübesi olan Eskişehirspor, Akhisarspor, Bucaspor takımları gibi köklü ekipler yer alıyor. Geçtiğimiz sezon aynı grupta mücadele ettiğimiz 7 takımla aynı grupta yer aldık. Takımımız ilk maçını geçen sezon olduğu gibi bu sezon da deplasmanda oynayacak. Rakip Pazarspor olacak. Lig hazırlıklarımızı yaklaşık 1 aydır tesislerimizde sürdürüyoruz. Transfer çalışmalarımızı da neredeyse tamamladık. Önümüzdeki günlerde Bolu'da son bir kamp dönemi geçirip, burada hazırlık maçları da yapıp takımımızın genel durumunu değerlendirme imkanı bulacağız. Umarım hastalıkların bittiği sakatlıkların olmadığı güzel bir sezon geçiririz."