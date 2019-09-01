Kırşehir Belediyespor, 2. Lige galibiyetle başladı
13 saat önce
Kırşehir Belediyespor, yeni oluşturulan takımla 2. lige galibiyetle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:38 Kaynak: İHA
Kırşehir Belediyespor, yeni oluşturulan takımla 2. lige galibiyetle başladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, İstanbul deplasmanında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kırşehir Belediyespor'un golleri Oğuzhan Öztürk (dk. 21) ve Ahmet Karadayı (dk. 29) tarafından atıldı. - KIRŞEHİR
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