Son Dakika Haberleri: Kırşehir Belediyespor, 2. Lige galibiyetle başladı
Son Dakika Spor Haber

Kırşehir Belediyespor, 2. Lige galibiyetle başladı

13 saat önce

Kırşehir Belediyespor, yeni oluşturulan takımla 2. lige galibiyetle başladı.

Kırşehir Belediyespor, 2. Lige galibiyetle başladı, System.String[]

Kırşehir Belediyespor, yeni oluşturulan takımla 2. lige galibiyetle başladı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, İstanbul deplasmanında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.


Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kırşehir Belediyespor'un golleri Oğuzhan Öztürk (dk. 21) ve Ahmet Karadayı (dk. 29) tarafından atıldı. - KIRŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul, Eyüpspor, Kırşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mesainin ilk günü kapıya kamyon dayayıp iş yerini boşalttılar!
Modacı Hicran Önal, terörden temizlenen yaylalarda moda rüzgarı esti Konsere geç çıkan şarkıcı Derya Uluğ, protesto edildi Ağustos ayının zam şampiyonu sigara oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:31:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir Belediyespor, 2. Lige galibiyetle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]