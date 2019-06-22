Son Dakika Haberleri: "Kırşehir Belediyespor'a desteğimiz sürecektir"
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"Kırşehir Belediyespor'a desteğimiz sürecektir"

57 dakika önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediyespor'un yeni seçilen Başkanı Başar Altuntaş ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediyespor'un yeni seçilen Başkanı Başar Altuntaş ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilikte Altuntaş ve yönetim kurulu üyeleriyle buluşan Vali Akın, kentte futbola olan ilginin her geçen gün arttığını aktardı.
Spor müsabakalarında her yaştan insanın bir araya gelerek aynı heyecanı yaşadığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
"Kırşehir futbola ilgi duyan bir kent. Kentin futbol takımının ise 2. ligde mücadele edecek olması ise bu ilgiyi ciddi şekilde arttırıyor. 3. ligde şampiyonluk mücadelesi verirken Ahi Stadyumunda oynanan maçlarda seyircilerin çok büyük bir desteği bulunuyordu. Bu taraftar desteği 2. ligde de sürecektir. Bizler de 2. lige yükselme başarısı gösteren şehrimizin takımı Kırşehir Belediyespor'un daha büyük başarılara imza atması için çaba sarf edeceğiz. Kırşehir Belediyespor'a desteğimiz sürecektir. Elimizden geleni yapacağız. Göreve gelen yeni yönetime ve teknik heyete başarılar diliyorum."
Kırşehir Belediyespor Başkanı Başar Altuntaş ise Vali Akın'a kendilerine gösterdiği ilgi ve destekler için teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:56 Kaynak: AA
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