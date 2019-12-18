Kırşehir Belediyespor'a sponsor desteği - Son Dakika
Son Dakika Spor Kırşehir Belediyespor'a sponsor desteği - Son Dakika Spor

Kırşehir Belediyespor'a sponsor desteği

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor ile Kırşehir Jeotermal AŞ arasında sponsorluk protokolü imzalandı.

Kırşehir Belediyespor'a sponsor desteği, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor ile Kırşehir Jeotermal AŞ arasında sponsorluk protokolü imzalandı.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, protokolü, şirket yönetim kurulu adına Vali İbrahim Akın ve Kırşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uçar imzaladı.

Akın, Valilik binasındaki törende yaptığı konuşmada, Kırşehir Belediyespor'un, şehrin ortak değeri olduğunu ifade etti.

Kulübün, şehri başarı ile temsil ettiğini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Halkımızın büyük ilgi gösterdiği Kırşehir Belediyespor'a imzaladığımız sponsorluk sözleşmesi ile daha önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezonda da şirketimizin imkanları çerçevesinde ve yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda destek sağlıyoruz. Bu desteğin sağlanmasına katkı veren şirket yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. İmzaladığımız sponsorluk protokolünün Kırşehir Belediyesporumuz için hayırlı olmasını diliyor, 1. Lig yolunda takımımıza başarılar diliyorum."

Törene, şirket yönetim kurulu üyeleri ile Kırşehir Belediyespor yöneticileri katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye'nin en genç muhtar adayı, gazete satın alarak medya patronu oldu
Simit Sarayı'ndan "500 milyon dolar borç" iddialarına yalanlama Eşref Hamamcıoğlu: "Bunun altından hiç kimse kalkamaz" Mehmet Sepil, transfer harcama limiti sapma oranı için kulüp başkanlarıyla görüşecek

Son Dakika Haberleri
19:53 Gökhan Çıra Fatih Terim'den özür diledi - Son Dakika Spor
19:53 Beylikdüzü Voleybol İhtisas 3-0 Slavia EU Bratislava - Son Dakika Spor
19:48 Trabzonspor, Altay maçına hazır - Son Dakika Spor
19:45 Fatih Karagümrük (FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
19:45 Fatih Karagümrük - Son Dakika Spor
19:26 G.Saray'dan kayyum ve kavga açıklaması - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:58:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir Belediyespor'a sponsor desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]