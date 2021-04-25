Kırşehir Belediyespor'da hedef TFF 1. lig - Son Dakika

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, takımın TFF 1. Lig'e çıkmasıyla kentin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda çehresinin değişimine katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Kırşehir Belediyespor'un son 4 maçın 3'ünü kazandığını, play-off mücadelesi verdiğini ve hedeflerinin 1. lig olduğunu belirtti.

Lig bitimine 3 hafta kala play-off'u garantileme aşamasına geldiklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Lig başladığında 'bu takım küme düşmesin, ligde uzun süre kalsın' denilerek başladığımız bu yolculuk, şimdi play-off'u garantileme durumuna kadar geldi. Takımımız kesinlikle her ne şartta olursa olsun 1. lig hedefini sürdürmektedir. Ligin bitimine son 3 maç kaldı. Bu maçlardan 1 galibiyet almamız bile bize yetecek ancak biz kalan tüm maçlarımızı da kazanmak istiyoruz. İnşallah bu süreç tamamlandığında takımın 1. lige çıkmasıyla kentin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda çehresinin değişmesine katkı sağlamış oluruz."