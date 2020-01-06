Kırşehir Belediyespor'da ikinci yarı için transfer atağı - Son Dakika
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Kırşehir Belediyespor'da ikinci yarı için transfer atağı

7 saat önce

2. Lig Kırmızı gurupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, 2. yarı müsabakaları için transfer atağına geçti.

Kırşehir Belediyespor'da ikinci yarı için transfer atağı, System.String[]

2. Lig Kırmızı gurupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, 2. yarı müsabakaları için transfer atağına geçti.


Ligin ilk yarısını aldığı 30 puanla 6. sırada tamamlayan Kırşehir Belediyespor, teknik direktör Taner Öcal ile yollarını ayırması sonrası 2. devre için de transfer atağına başladı.


Takımın başına Bursaspor menajeri Mustafa Er'i getiren Kırşehir Belediyespor, santrafor, sağ bek, on numara ve sol kanat mevkilerine 4 transfer gerçekleştirdi. Takım kadrosuna devre arasında; Atilla Yıldırım, Sefa Akgün, Serkan Kurtuluş, Burak Taşdemir, katıldı.


Ligin ilk yarısında oynanan müsabakalarda Kırşehir Belediyespor takımının Ahi Stadında oynadığı maçlarda aldığı olumsuz sonuçlar, taraftar ve kulüp yönetimi tarafından eleştirilmişti. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:34 Kaynak: İHA
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