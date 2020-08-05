Kırşehir Belediyespor'da olağan genel kurul yapıldı - Son Dakika

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'da kulübün yönetim kurulu başkanlığına iş insanı Mustafa Bulut seçildi.

Kulübün Güneykent Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan kongrede başkanlığa seçilen Bulut, Kırşehir Belediyespor'un daha mücadeleci, istekli ve başarılı bir takım olması için çalışacaklarını söyledi.

Takımın bulunduğu grupta şampiyon olması ve üst ligleri zorlayan bir seviyeye ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Takımımız ciddi bir taraftar kitlesine sahip. Takımımıza kısa süre içinde gerekli takviyeler yapılacak, lige hazır hale getireceğiz. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla takımımızın daha başarılı olmasını istiyoruz ve bunun için elimizden geleni yapacağız. Hemşehrilerimizden takımımıza destek olmalarını bekliyoruz. Yakın zamanda Kırşehir'i üst liglerde temsil eden, heyecanı yüksek, başarılı bir takımımız olacaktır."

Bulut'un başkanlığındaki yönetim kurulunda Eşref Aşık, Mehmet Işık, Mustafa Yılmaz, Çağatay Han Torun, Fatih Tokmak ve Kenan Şengök görev aldı.