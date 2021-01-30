Kırşehir Belediyespor'da SMS destek kampanyası - Son Dakika

Kırşehir Belediye spor, takıma destek olması amacıyla SMS destek kampanyası başlattı.

Kırşehir Belediyespor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden futbol takımının ligin ikinci yarısında aldığı galibiyetle 36 puanla 3. sırada yer aldığı anımsatıldı.

Futbol kulübünün maddi sorunlara rağmen azim, inanç ve mücadele ederek Kırşehir'in başarısı için çalıştığı aktarılan açıklamada, yönetim, teknik ekip, futbolcular, taraftar ile kenetlenerek yeşil beyazlı ekibin şampiyonluğa ulaşması için giden yolda maddi imkansızlıkların giderilmesi için kampanya başlatıldığı ifade edildi.

Kırşehir Belediyespor'un üst lige çıkmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Takıma katkı sağlanması amacıyla SMS destek kampanyası ile futbol severlerinden maddi kaynak sağlamalarını bekliyoruz. Şuan da Vodafone ile başlayan, yakın zamanda tüm operatörleri kapsayacak kampanyamıza kısa mesaj desteği bekliyoruz. Vodafone hat sahipleri, 'DESTEK' yazarak, 5340'a kısa mesaj gönderilebilecek. Her kısa mesaj 10 lira değerinde katkı verecektir. Kırşehir'in takımına sahip çıkarak, destek olmasını bekliyoruz. Ligin ikinci yarısına çok güzel bir başlangıç yapan ve ligde şuan 3. sırada yer alan takımımıza yapılacak tüm katkılar bize güç verecektir. Takımız, Kırşehir ve spor sevdalılarının desteğiyle daha güzel başarılara ulaşacaktır."