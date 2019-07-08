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Kırşehir Belediyespor'da Taner Öcal dönemi

28 dakika önce

TFF 2. Lig'e yükselen Kırşehir Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Taner Öcal getirildi.

Kırşehir Belediyespor'da Taner Öcal dönemi, System.String[]
TFF 2. Lig'e yükselen Kırşehir Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Taner Öcal getirildi.
Güneykent Tesisleri'nde Kırşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Işık'ın da katılımıyla düzenlenen törende Taner Öcal ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
İmza töreninde konuşan Taner Öcal, Kırşehir'de sporun sevilmesinin ve desteklenmesinin alınacak başarıların önünü açacağını söyledi.
Futbol geçmişini bildiği bir ilde görev alacağını aktaran Öcal, "Kırşehir'in potansiyelini biliyoruz. Futbolun önde olduğunu bildiğimiz, farklı faaliyetlerin de iyi yapıldığı bir şehir. Türkiye Futbol Federasyonunda da uzun yıllar çalışmalar yürüttüm. Bir proje kapsamında çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.
Genç sporcuların Kırşehir'e kazandırılması için çalışacaklarını anlatan Öcal, "Ben ve oluşturduğumuz ekibimiz, doğru çalışmaların destekçisi olacağız. Bizler de tesislerde kalacak ve oyuncularla bir arada olacağız. Şehir, basın ve kulüp yönetimi ile birlikte Kırşehir Belediyespor'u iyi bir noktaya taşıyacağız. Kırşehir'de iyi bir iz bırakacak ve taraftara da futbol zevki yaşatacağız." diye konuştu.
İmza töreninde, kulüp yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları ve taraftarlar da yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:40 Kaynak: AA
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