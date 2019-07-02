Kırşehir Belediyespor'da teknik direktör göreve başlamadan ayrıldı

TFF. 2. Lig'e yükselen Kırşehir Belediyespor'da yönetim değişikliği nedeniyle prensipte anlaşılan teknik direktör Ercümend Hülakü Coşkundere ile yollar ayrıldı.

TFF. 2. Lig'e yükselen Kırşehir Belediyespor'da yönetim değişikliği nedeniyle prensipte anlaşılan teknik direktör Ercümend Hülakü Coşkundere ile yollar ayrıldı.

Kırşehir Belediyespor yetkililerinden alınan bilgiye göre, mevcut kulüp yönetimi, teknik direktör olarak Coşkundere ile 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Kulüp yönetiminin genel kurul kararı alması üzerine Coşkundere, anlaşmaya varılmasından 14 gün sonra yaşanan belirsizliği öne sürerek takımla yollarını ayırdı.

Gelecek hafta yapılacak genel kuru ile kulübün yeni yönetimi belirlenecek. Yönetim kurulu başkanı ve yardımcısının Kırşehir Belediye Başkan Yardımcıları olacağı yeni yönetimde Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden de yeni isimler yer alacak.

Daha güçlü bir yönetimin oluşturulması hedeflenen genel kurulun ardından takımı çalıştıracak yeni teknik direktörle anlaşma yapılacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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