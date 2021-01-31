Kırşehir Belediyespor'da transfer çalışmaları - Son Dakika

Misli.com 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ilk olarak geçen hafta Eren Taşkın ve Bilal Özer'in takıma dahil edildiği belirtildi.

Ligin ikinci devresinin yanı sıra, gelecek sezonun da takımının oluşturulması amacıyla transfer yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçen hafta yapılan iki transferin ardından, Ahmet Kutlu, Yüksel Çal ve Kazım Çelik ile anlaşmaya varılmıştır. Takımımıza katılan bu genç oyuncularımızla üzün süreli anlaşma yapılmıştır. Şimdiden gelecek yılın takım kadrosunu da oluşturma adına önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. 8 ve 10 numara mevkilerini güçlendirmenin yanı sıra Ahmet Kutlu forvet, Yüksel Çal sol açık ve Kazım Çelik santrfor mevkiinde oynamaktadır. Bize sıfır maliyetli olan bu son alınan 3 oyuncumuzun uzun yıllar takımımıza katkı sağlayacağına eminiz."