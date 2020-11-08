Kırşehir Belediyespor'da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı - Son Dakika

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Gençlerbirliği'ni eleyip bir üst tura çıkmayı istediklerini belirtti.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile eşleşmelerini değerlendirdi.

Aslında kulüp olarak Fenerbahçe ile eşleşmeyi beklediklerini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Büyük ihtimal Süper Lig takımlarından birinin çıkacağını tahmin etmiştik, Temennimiz Fenerbahçe'ydi olmadı. Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği ile eşleştik. Elbette çok zor bir karşılaşma olacak ancak kupadaki maçlarda sonuç hiçbir zaman belli olmaz. Geçtiğimiz yıllarda sürpriz sonuçlar yaşandığını çok defa gördük. Genç ve dinamik bir takımız. Her geçen gün daha da iyi oynuyoruz. Bu yüzden mücadele edip elimizden gelenin fazlasını yapıp kupada bir üst tura çıkmayı çok arzuluyoruz."