Kırşehir Belediyespor'dan açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyespor'dan açıklama - Son Dakika

Kırşehir Belediyespor'dan açıklama

6 saat önce

Kırşehir Belediyespor Kulübü'nün, TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'taki mücadelesini ligin ikinci yarısında da başarıyla sürdüreceği bildirildi.

Kırşehir Belediyespor'dan açıklama, System.String[]

Kırşehir Belediyespor Kulübü'nün, TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'taki mücadelesini ligin ikinci yarısında da başarıyla sürdüreceği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takıma yapılacak takviyelerle daha güçlü, hedefe odaklı bir Kırşehir Belediyespor'un izleneceği belirtildi.

Kırşehir Belediyespor'un bir kuruşuna dahi zarar gelmeyecek şekilde hesap verilebilir ve şeffaf anlayışla hareket edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda bazı kaynaklarda, yönetimimize ve kulübümüze yönelik mesnetsiz iddia ve iftiralar bulunmaktadır, bunları hiç bir şekilde kabul etmiyoruz. İftira atarak haksızlık edenlere karşı yasal yollarla mücadele edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne geçtiğimiz zorlu süreci sizlerle paylaşmamamızın sebebi, taraftarların üzülmemesi, memleketin takımının derdiyle dertlenmemeleri içindir. Ancak bunu fırsat bilerek yalan ve iftira ile hakaret edenlere aman vermeyeceğiz. Bunu yaparken de esas işimiz olan Kırşehir Belediyespor'u ihmal etmeyeceğiz, daha çok çalışarak, daha fazla fedakarlık yaparak yolumuza devam edeceğiz. Kırşehir Belediyespor'un ligin ikinci yarısında daha başarılı bir sezon geçireceğinden hiç bir taraftarımızın şüphesi olmasın, herkesin desteğini bekliyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşref Hamamcıoğlu: "Bunun altından hiç kimse kalkamaz"
MasterChef Güzide Mertcan'ın lüks villasını satışa çıkardığı ortaya çıktı Mehmet Sepil, transfer harcama limiti sapma oranı için kulüp başkanlarıyla görüşecek Son dakika: İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji'yle ilgili açıklama: Müzakereler olumlu yönde devam ediyor

Son Dakika Haberleri
23:00 9 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında kaldı - Son Dakika
23:00 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
23:00 Ergin Ataman: "Larkin kısa sürede Türk vatandaşlığına geçecektir" - Son Dakika
23:00 Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrenciler hastanelik oldu - Son Dakika
22:58 Spor sporun enleri 2019 ödülleri sahiplerine verildi - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 23:01:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir Belediyespor'dan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]