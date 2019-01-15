Son Dakika Haberleri: Kırşehir Belediyespor, Devre Arasında Kadrosuna 5 Oyuncu Kattı

Kırşehir Belediyespor, Devre Arasında Kadrosuna 5 Oyuncu Kattı

2 saat önce

TFF 3.Lig 2.Grupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, 2018-2019 futbol sezonunun ikinci devresi hazırlıkları kapsamında 5 oyuncu ile anlaştığını duyurdu.

Kırşehir Belediyespor, Devre Arasında Kadrosuna 5 Oyuncu Kattı, System.String[]
TFF 3.Lig 2.Grupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, 2018-2019 futbol sezonunun ikinci devresi hazırlıkları kapsamında 5 oyuncu ile anlaştığını duyurdu.

Ligin ilk devresini lider olarak tamamlayan Kırşehir Belediyespor'da, kaleyi ikinci devre İsmet Yumakoğulları koruyacak. Kırşehir Belediyespor devre arasına Antalya kampı ile devam ediyor.

Takıma ara transfer döneminde kazandırılan oyuncular ise şöyle;

"Fahrettin Bıyıklı (Stoper), Cabir Coşar (Orta Saha), Ömer Yalçın (Forvet), Ali Han Tuncel (kanat) - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:26 Kaynak: İHA

Futbol, Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehir, Spor
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