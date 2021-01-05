Kırşehir Belediyespor, Ercüment Coşkundere ile anlaştı

Kırşehir Belediyespor kulübü, Ercüment Coşkundere ile anlaşma sağladı.

Kamu oyuna yapılan açıklamada, "Ercüment Çoşkundere ve ekibine güvenimizin tam olduğunu belirtir, bu görevde hocamıza ve ekibine başarılar dileriz"denildi.

Kırşehir Belediyespor kulübü, geçtiğimiz ay takımı yöneten Gürses Kılıç'la karşılıklı olarak yapılan anlaşma ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Kılıç yönetiminde Ahi Stadında oynanan müsabakalarda yeşil- beyazlı ekip, 9 puan kaybetmişti. - KIRŞEHİR