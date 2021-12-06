Kırşehir Belediyespor, kalan maçlarda puan kaybı istemiyor - Son Dakika

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, takım olarak kalan maçlarda puan kaybı istemediklerini bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Kırşehir Belediyespor'un Eskişehir deplasmanında mutlak 3 puan için çıktığı maçtan 1 puan alabildiğini belirtti.

Eskişehirspor maçı için yoğun bir antrenman yapıp, çok iyi hazırlandıklarını aktaran Çelik, sahada baskın ve mücadeleci bir oyun sergilemelerine rağmen maçın 1-1 berabere bittiğini anımsattı.

Deplasmanda oynanan maçlarda daha dikkatli ve özverili mücadele gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Maçın henüz başlarında kalecimizin bireysel hatası sonucu yediğimiz gol sonrası bozulan takım dengemiz, ilk devrenin ortalarına doğru toparlandı. Maçın ikinci yarısında ise baskıyı kurduk ve golü de bulduk ancak 3 puanı getirecek gol veya goller atamadık ve maç 1-1 berabere bitti. 7 maçtır galip gelemeyişimizin stresini maç boyunca yaşadık. Bu bireysel hatalardan maalesef çok puan kaybettik. Aslında play-off hattı ile aramızda 5 puanlık bir fark var ancak düşme hattı ile de aramızda ne yazık ki 1 puan var. Ayrıca 1 maçımız da eksik. Takım olarak ilk devrenin kalan 3 maçında da galip gelerek puanlar almayı hedefliyoruz. Kalan maçlarda puan kaybı istemiyoruz."